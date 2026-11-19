В Ярославле отремонтируют улицу Университетскую. Речь идёт об участке длиной свыше 1,6 км — от проспекта Машиностроителей до улицы Маяковского.



Сейчас завершается важный подготовительный этап: проектно‑сметную документацию направили на экспертизу, параллельно ведётся подготовка к конкурсным процедурам для выбора подрядчика. Финансирование капремонта предусмотрено за счёт субсидии из областного бюджета.



В рамках работ планируют не просто привести в порядок проезжую часть, но и комплексно благоустроить территорию. На улице появятся современные тротуары и велодорожка, обустроят систему ливневой канализации. Кроме того, в проект включены установка новых остановочных комплексов и монтаж дополнительного освещения.