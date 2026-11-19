В связи с церемонией открытия бегового центра Всероссийской федерации лёгкой атлетики в Ярославле введут временные ограничения для транспорта.



С 19:00 19 ноября до 13:00 20 ноября будет запрещена стоянка и остановка автомобилей на участке улицы Подзеленье и на нижнем ярусе Которосльной набережной. Дополнительно с 06:00 до 13:00 20 ноября на этой территории ограничат и движение транспорта.



Меры необходимы для обеспечения безопасности во время торжественного мероприятия — так пояснили в городской администрации. Водителей просят учитывать эти изменения, быть внимательными на дорогах и строго следовать указаниям дорожных знаков и требованиям ПДД.