19 ноября в 3:25 на 227-м километре автодороги М-8 «Холмогоры» (Гаврилов-Ямский район) произошло ДТП. По предварительным данным, 44-летний мужчина за рулём микроавтобуса «Форд Транзит» не справился с управлением, и машина съехала в кювет, после чего опрокинулась.

В результате аварии пассажирка 1980 года рождения была госпитализирована. Ещё двум пассажирам — мужчинам 1994 и 1999 годов рождения — оказали разовую медицинскую помощь.



По факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении, проводится расследование.