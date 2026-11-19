Полиция пресекла деятельность 18-летнего дроппера в Ярославле. По имеющимся данным, на незаконную подработку молодой человек 2008 года рождения согласился во время общения в мессенджере.



За вознаграждение в 5 тысяч рублей он оформил на своё имя две банковские карты и передал их реквизиты неизвестным. Правоохранители установили, что на счета подозреваемого поступило около 720 тысяч рублей от граждан, обманутых телефонными мошенниками. Деньги он переводил по указанию кураторов, оставляя себе определённый процент.



Противоправную деятельность задокументировали оперативники управления уголовного розыска регионального УМВД. Возбуждено уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей.