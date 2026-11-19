Полиция Дзержинского района Ярославля установила личность женщины, которая серийно похищала товары из крупного супермаркета.



После заявлений менеджера по безопасности магазина о кражах дознаватель возбудил ряд уголовных дел по статье «Кража». В Ярославле задержали подозреваемого в краже продуктов из машин Подробнее Участковый выяснил, что 29-летняя женщина в течение нескольких дней второй половины октября выносила из торгового зала пачки кофейных зёрен и капсулы для посудомоечных машин. Она незаметно складывала товар в хозяйственную сумку и проходила мимо касс. Позже похищенное продавалось.



Сейчас правоохранители задокументировали шесть фактов краж и один факт покушения на кражу. Общий ущерб оценили примерно в 80 тысяч рублей.