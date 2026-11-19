Программа по покраске фасадов частных домов вдоль автодорог в Ярославской области становится всё популярнее. В этом сезоне в ней участвовали около 2100 собственников: они привели дома в порядок и подали заявления на выплаты.



По 1500 заявлениям жителям уже направили более 26 миллионов рублей. Выплата составляет 25 тысяч рублей за одноэтажный дом, 45 тысяч — за двухэтажный и 60 тысяч — за трёхэтажный и выше. Если покрасить ещё и хозяйственные постройки, добавляют 10 тысяч рублей.



Параллельно в регионе убирают заброшенные здания, которые портят облик городов и сёл и представляют опасность. Выявлено более восьми тысяч таких объектов. В этом году демонтировали уже более 1900 разрушенных строений, до конца года уберут ещё около 100. Всего снесено более четырёх тысяч погибших объектов в разных округах. Работу курирует инспекция административно-технического и государственного жилищного надзора Ярославской области.