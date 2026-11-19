18 ноября в посёлке Дубки Ярославского округа произошёл пожар в частном жилом доме на улице Ленина. На место оперативно прибыли 15 огнеборцев и 3 единицы техники — совместными усилиями им удалось ликвидировать возгорание.



В результате пожара полностью уничтожена комната площадью 15 кв. м. Значительно пострадал остальной объём помещения: стены, потолок и мебель оказались закопчены на площади 45 кв. м. В ходе происшествия один человек получил травмы — ему оказывается необходимая помощь.



Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания.