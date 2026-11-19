В 2026 году в сельские населённые пункты Ярославской области пришли работать более 30 врачей и фельдшеров по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

«Более 30 медработников пришли в этом году работать в сельские населенные пункты Ярославской области. Из них 23 человека – врачи, – отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. – В прошлом году по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в сельские учреждения региона пришли 25 специалистов, в том числе 13 врачей. Программа предусматривает выплаты до 1,5 млн рублей врачам и до 750 тысяч – фельдшерам. Обеспечение сельских территорий медицинскими кадрами – один из наших приоритетов. Важно, чтобы качественная медицинская помощь была доступна жителям независимо от того, где они живут».

Среди новых специалистов — фельдшер Дарья Андреева, которая с сентября работает в Иванищевском ФАПе Ярославской центральной районной больницы. В этом году она окончила Ярославский медицинский колледж по специальности «Лечебное дело». За несколько месяцев молодой специалист успела заслужить доверие пациентов и коллег.

Привлекать медиков в сельскую местность помогают федеральные и региональные меры поддержки. Программы реализуются в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и направлены на повышение доступности медицинской помощи в отдалённых населённых пунктах.

ФАП в Иванищах открыли в 2024 году в рамках модернизации первичного звена здравоохранения. Медицинский пункт размещён в современном модульном здании, оборудованном для комфортного приёма пациентов и работы персонала.