Ярославский автомеханический и Угличский профессионально-педагогический колледжи вошли в топ-20 организаций профессионального образования страны. По итогам всероссийского конкурса «Большая перемена» каждый из них получит по 2 миллиона рублей на развитие образовательной среды.



В Ярославском автомеханическом колледже на выигранные средства создадут лабораторию по беспилотникам «Взлётка». В Угличском профессионально-педагогическом колледже планируют обновить библиотеку.



Финал конкурса прошёл в Нижнем Новгороде. Одиннадцать студентов автомеханического колледжа заняли третье место в командном соревновании, такой же результат показала студентка Ярославского педагогического колледжа в индивидуальном зачёте. Каждый из них получит по 100 тысяч рублей. Ещё один студент автомеханического колледжа стал лауреатом второй степени и получит 200 тысяч рублей. Предусмотрены премии и для педагогов-наставников.