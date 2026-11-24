Трагедия произошла 23 ноября 2026 года около 12:30 на 328‑м километре автодороги «Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец».



По предварительным данным, 57‑летний водитель автомобиля Lada Kalina совершил наезд на мужчину, находившегося на проезжей части. Пешеход получил тяжёлые травмы и скончался до приезда скорой помощи. Личность погибшего пока не установлена.



Сейчас по факту ДТП проводится проверка — специалисты выясняют все обстоятельства аварии.



Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать ПДД. От внимательности и ответственности каждого зависит безопасность на дорогах и жизни людей.