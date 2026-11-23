В Ярославской области 24 ноября ожидается морозная и скользкая погода с небольшим снегом. Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах и вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций муниципального уровня.

Согласно оперативному ежедневному прогнозу, в течение суток будет облачно, местами пройдёт небольшой снег. Ветер южный, ночью сменится на северо-восточный: ночью 3–8 м/с, днём до 7–12 м/с. Температура воздуха и ночью, и днём составит −5…0 °C. На дорогах местами гололедица, метеорологическая видимость — 6–9 километров.

В большинстве районов области сохраняется вероятность ЧС, связанных с повреждением и обрывами линий электропередачи и связи, нарушениями в работе транспорта, ростом числа ДТП и авариями в коммунальных системах жизнеобеспечения. Также не исключены бытовые пожары в жилых и социально-культурных зданиях.

Жителей просят соблюдать осторожность на дорогах, а водителям напоминают о необходимости держать дистанцию и выбирать скорость с учётом гололедицы.