Авария с участием легкового автомобиля и мотоцикла произошла вечером 23 ноября в Заволжском районе Ярославля. В результате столкновения травмы получили два несовершеннолетних.



По предварительным данным Госавтоинспекции Ярославской области, ДТП случилось около 18:20 на улице Красноборской. В районе дома № 17 57-летняя женщина за рулём Renault Logan при повороте налево на пересечении с улицей С. Орджоникидзе не предоставила преимущество мотоциклу Kugoo, который двигался во встречном направлении прямо.

В результате столкновения пострадали водитель и пассажир мотоцикла — оба подростки. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства аварии устанавливаются.