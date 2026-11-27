В перинатальном центре Областной детской больницы установили новую систему централизованного мониторинга. Она позволяет врачам в режиме реального времени следить за состоянием будущих мам.



В центре работают 13 современных мониторов. Они непрерывно измеряют пульс, температуру тела, артериальное давление, уровень кислорода в крови, работу сердца и другие показатели. Все данные одновременно выводятся на единый экран. Если какой-то показатель выходит за пределы нормы, система подаёт сигнал, и медики могут быстро отреагировать. В Ярославский перинатальный центр поступили 8 наркозно-дыхательных станций Подробнее Также в этом году перинатальный центр получил специальные кровати для родов, операционные столы, аппараты для поддержки дыхания новорождённых, видеоларингоскопы и устройства для наблюдения за состоянием будущей мамы и сердцебиением ребёнка.