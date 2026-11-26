В Ярославской области увеличилось число заболевших гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
По данным ведомства, за период с 9 по 15 ноября показатель заболеваемости составил 535 случаев на 100 тысяч жителей. Более половины заболевших — 55% — дети в возрасте до 17 лет.
Кроме того, за отчётную неделю коронавирусную инфекцию выявили у 13 жителей региона. В Роспотребнадзоре отметили, что эпидемиологическая ситуация в Ярославской области остаётся на контроле специалистов.
В Ярославской области растёт заболеваемость гриппом и ОРВИ
В Ярославской области увеличилось число заболевших гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
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