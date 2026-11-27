Смертельная авария с участием легкового автомобиля и грузовика произошла поздно вечером на трассе в Ярославской области. В результате столкновения погибли два человека, ещё один получил травмы.
По предварительным данным, ДТП случилось около 23:28 на 81-м километре автодороги «Иваново — Писцово — Гаврилов-Ям — Ярославль» до деревни Шопша.
19-летний водитель ВАЗ-2110 двигался в сторону Гаврилова-Яма. В какой-то момент автомобиль занесло, после чего машина выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком Scania под управлением 49-летнего мужчины.
В результате аварии водитель и пассажир легкового автомобиля, обоим было по 19 лет, скончались на месте до приезда скорой помощи. Ещё один 19-летний пассажир получил травмы и был госпитализирован.
На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Специалисты устанавливают все обстоятельства и причины трагедии.
Два 19-летних парня погибли в аварии с грузовиком под Ярославлем
Смертельная авария с участием легкового автомобиля и грузовика произошла поздно вечером на трассе в Ярославской области. В результате столкновения погибли два человека, ещё один получил травмы.
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