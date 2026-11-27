Кировский районный суд Ярославля удовлетворил иск 66-летней местной жительницы о взыскании компенсации морального вреда с медицинского учреждения. Пациентка пострадала от некачественной помощи при лечении катаракты.



Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, в разбирательстве участвовал представитель прокуратуры Кировского района, который поддержал требования истицы.



По материалам дела, в ноябре 2024 года женщина проходила лечение с диагнозом «незрелая катаракта». В плановом порядке её госпитализировали для операции по замене хрусталика. Однако судебная экспертиза показала: специалисты неверно рассчитали размер хрусталика, а также ошиблись с выбором методов диагностики и лечения.



Из-за этих нарушений у пациентки снизилась острота зрения. Суд квалифицировал ухудшение здоровья как вред, причинённый некачественным оказанием медицинской помощи.



Суд взыскал в пользу пострадавшей 500 тысяч рублей компенсации морального вреда. Решение пока не вступило в законную силу.