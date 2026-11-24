В Ярославле состоялась просветительская акция «Может только человек», посвящённая донорству костного мозга. Её цель — рассказать жителям, как устроена система помощи тем, кто нуждается в трансплантации, и почему так важно пополнять Федеральный регистр доноров.



Участникам подробно объяснили, как работает регистр и какую роль играет генетическое типирование: именно оно помогает найти максимально совместимого донора для больного. Несколько добровольцев прямо на мероприятии приняли решение вступить в регистр — для этого достаточно сдать образец крови, по которому определяют генетический профиль.



Сейчас в федеральном реестре числится свыше 560 тысяч потенциальных доноров со всей страны, из них 2235 — жители Ярославской области. Уже 11 человек из региона стали реальными донорами и помогли нуждающимся в лечении пациентам. 23 ярославца вступили в регистр доноров костного мозга за неделю Подробнее Если у потенциального донора находят генетическую совместимость с конкретным пациентом, ему предлагают пройти дополнительное обследование и, при отсутствии противопоказаний, стать донором. Таким образом, простая процедура сдачи образца крови может однажды спасти чью‑то жизнь.