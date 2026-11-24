В Ярославле состоялась просветительская акция «Может только человек», посвящённая донорству костного мозга. Её цель — рассказать жителям, как устроена система помощи тем, кто нуждается в трансплантации, и почему так важно пополнять Федеральный регистр доноров.
Участникам подробно объяснили, как работает регистр и какую роль играет генетическое типирование: именно оно помогает найти максимально совместимого донора для больного. Несколько добровольцев прямо на мероприятии приняли решение вступить в регистр — для этого достаточно сдать образец крови, по которому определяют генетический профиль.
Сейчас в федеральном реестре числится свыше 560 тысяч потенциальных доноров со всей страны, из них 2235 — жители Ярославской области. Уже 11 человек из региона стали реальными донорами и помогли нуждающимся в лечении пациентам. Если у потенциального донора находят генетическую совместимость с конкретным пациентом, ему предлагают пройти дополнительное обследование и, при отсутствии противопоказаний, стать донором. Таким образом, простая процедура сдачи образца крови может однажды спасти чью‑то жизнь.
Ярославской области растёт число доноров костного мозга
В Ярославле состоялась просветительская акция «Может только человек», посвящённая донорству костного мозга. Её цель — рассказать жителям, как устроена система помощи тем, кто нуждается в трансплантации, и почему так важно пополнять Федеральный регистр доноров.