Жители Ярославля поблагодарили инспекторов ГИБДД Дзержинского района за помощь в критической ситуации. Об этом они написали в группе «Жесть Ярославль».



24 ноября в 02:30 семье срочно нужно было попасть в детское отделение травматологии на улице Елены Колесовой. Дорога казалась бесконечной из-за светофоров и волнения. На помощь пришёл экипаж ГИБДД: инспекторы сразу поняли, насколько важна каждая минута, и сопроводили машину с включёнными спецсигналами, прокладывая путь.



Благодаря этому семья успела вовремя, и врачи смогли сразу приступить к помощи. Ярославцы поблагодарили полицейских за профессионализм и чуткость, отметив, что это не просто работа, а настоящее человеческое участие.