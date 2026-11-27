Дочь 73-летнего преподавателя Ярославского медицинского колледжа, обвинённого в домогательствах, написала письмо Екатерине Мизулиной. Ранее мы подробно рассказывали об этой ситуации. Студентки медколледжа в Ярославле заявили о домогательствах преподавателя Подробнее В обращении к главе Лиги безопасного интернета женщина изложила версию семьи. По её словам, накануне появления обвинений между её отцом и одним из преподавателей колледжа произошёл служебный конфликт. На следующий день этот педагог составил докладные записки с серьёзными обвинениями.



Дочь педагога отметила, что на фоне переживаний из-за обвинений, которые семья считает клеветническими, её отцу стало плохо и пришлось вызвать скорую. Она подчеркнула, что семья заинтересована во всестороннем и беспристрастном расследовании, и попросила объективности и уважения к презумпции невиновности.



Мизулина также опубликовала письма других студенток, вставших на защиту преподавателя. Она выразила недоумение тем, что администрация колледжа решила провести внутреннюю проверку самостоятельно, вместо того чтобы сразу сообщить в правоохранительные органы и уведомить родителей. По её мнению, если другой преподаватель действительно сводит счёты и распространяет ложные сведения, его нужно привлекать к ответственности.