В Ярославле разгорается скандал вокруг преподавателя физкультуры местного медицинского колледжа. О ситуации рассказала член Общественной палаты России Екатерина Мизулина в своей официальнойстранице.

По словам студенток, 73-летний педагог систематически домогался первокурсниц на занятиях. Более 20 девушек направили коллективное заявление руководству учебного заведения с подробным описанием произошедшего. Часть обратившихся - несовершеннолетние.



По данным Мизулиной, в колледже не стали обращаться в правоохранительные органы, а создали внутреннюю комиссию. Студенток якобы вызывают по одной, без родителей, запугивают отчислением и убеждают отказаться от обвинений. Один из преподавателей колледжа подтвердил случившееся и обратился за помощью к волонтёрам. Мизулина сообщила, что готовит обращение в Следственный комитет с просьбой провести проверку.



При этом в соцсетях на защиту педагога встали его бывшие ученики. Они утверждают, что за годы учёбы мужчина ни разу не позволил себе лишнего, всегда поддерживал студентов и пользовался уважением. По их словам, обвинения могут быть клеветой.



Официальных комментариев от колледжа и правоохранительных органов пока не поступало. Разбираться в ситуации, судя по всему, предстоит Следственному комитету.