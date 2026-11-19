18 ноября в деревне Чебаково Ярославского округа загорелся частный дом. Причиной возгорания, по предварительным данным, стало замыкание электропроводки в одной из комнат.



На место происшествия прибыли 15 сотрудников МЧС России и 3 единицы техники — они оперативно ликвидировали пожар. В результате огонь полностью уничтожил дом на площади 135 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал.

В Ярославском округе сгорел дом из‑за замыкания проводки. Фото: МЧС Ярославской области

Специалисты МЧС напоминают о базовых правилах безопасности: не используйте неисправное электрооборудование, доверяйте ремонт только квалифицированным мастерам, следите за сроком эксплуатации электросчётчика, избегайте самовольных изменений в системе электроснабжения и установите в доме пожарный извещатель — это может спасти жизни и имущество.