В Ярославле суд вынес приговор по громкому делу с угрозами педагогу в учебном учреждении. Ещё в ноябре прошлого года 45‑летняя жительница города пришла в школу и через социального педагога передала учительнице зловещее предупреждение: ей посоветовали вести себя осторожнее, иначе ей грозит расправа. Ярославна устроила скандал в школе и угрожала педагогу Подробнее Поведение женщины расценили как хулиганство с угрозой применения насилия — в отношении неё возбудили уголовное дело.



С учётом позиции гособвинителя суд назначил наказание в виде 300 часов обязательных работ.