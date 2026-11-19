В Ярославле суд вынес приговор по громкому делу с угрозами педагогу в учебном учреждении. Ещё в ноябре прошлого года 45‑летняя жительница города пришла в школу и через социального педагога передала учительнице зловещее предупреждение: ей посоветовали вести себя осторожнее, иначе ей грозит расправа.
Поведение женщины расценили как хулиганство с угрозой применения насилия — в отношении неё возбудили уголовное дело.
С учётом позиции гособвинителя суд назначил наказание в виде 300 часов обязательных работ.
В Ярославле суд вынес приговор женщине за угрозы в адрес учительницы
В Ярославле суд вынес приговор по громкому делу с угрозами педагогу в учебном учреждении. Ещё в ноябре прошлого года 45‑летняя жительница города пришла в школу и через социального педагога передала учительнице зловещее предупреждение: ей посоветовали вести себя осторожнее, иначе ей грозит расправа.
Поведение женщины расценили как хулиганство с угрозой применения насилия — в отношении неё возбудили уголовное дело.