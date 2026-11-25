Получено разрешение на строительство грузового терминала аэропорта «Золотое кольцо». В ближайшее время подрядчики приступят к возведению фундамента. Ввести объект в эксплуатацию планируют в первом квартале 2028 года — тогда комплекс сможет обрабатывать порядка 50 тысяч тонн грузов ежегодно.



Сейчас в аэропорту одновременно реализуют сразу несколько крупных проектов. Ведётся строительство пассажирского терминала внутренних линий — его открытие намечено на 2027 год. Параллельно идёт проектирование международного терминала: завершить его строительство рассчитывают до конца 2030 года. Определен подрядчик для проектирования международного терминала в Туношне Подробнее Важной частью модернизации станет реконструкция взлётно‑посадочной полосы — на эти цели из федерального бюджета выделено 4,3 млрд рублей. Уже заключён контракт на инженерные изыскания и подготовку проектной документации.



После обновления аэропорт сможет обслуживать до миллиона пассажиров в год и обеспечивать грузовые авиаперевозки для шести регионов Центральной России: Ярославской, Владимирской, Вологодской, Ивановской, Костромской и Тверской областей.



Развитие воздушной гавани даст региону новые рабочие места и укрепит логистическую инфраструктуру. Для бизнеса это означает более быстрые цепочки поставок, а для жителей — больше возможностей для поездок. В перспективе аэропорт «Золотое кольцо» станет одним из ключевых транспортных хабов ЦФО и будет способствовать росту туризма, торговли и инвестиций.