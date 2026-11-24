При пожаре на заводе пиротехники в селе Кубринск Ярославской области погибли 15 человек. Ранее сообщалось о 14 погибших и одной пострадавшей, которая скончалась. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные пресс-службы региональных судов.



Окончательное число погибших уточнят по итогам экспертиз. Такие данные указаны в ходатайстве следствия о продлении ареста директора предприятия Алексея П.



Фрунзенский районный суд Ярославля рассмотрит ходатайство 25 ноября. Директора обвиняют в нарушении требований промышленной безопасности, повлёкшем гибель людей, а также в незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Участковому и инспектору МЧС также предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями.

Напомним, что днём 28 сентября в селе Кубринск Переславского муниципального округа Ярославской области произошёл пожар на предприятии по производству пиротехники.