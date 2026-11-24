Три человека погибли и ещё трое получили травмы в результате массовой аварии на трассе М-8 «Холмогоры» в Ростовском муниципальном округе.



По предварительным данным, ДТП случилось около 16:10 24 ноября на 176-м километре трассы, в районе деревни Любилки. Водитель автомобиля «Лада Веста» выехал на встречную полосу и столкнулся с тремя иномарками: Jetour, Mercedes и Kaiyi.



В результате аварии погибли три человека, находившиеся в автомобиле Kaiyi. Две пассажирки — женщины 61 и 72 лет — скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи, позднее в больнице умер 63-летний водитель иномарки. Ещё троих участников ДТП госпитализировали. Это водитель и 30-летняя пассажирка автомобиля «Лада», а также 58-летняя пассажирка Kaiyi. Они получили травмы различной степени тяжести.

Ростовская межрайонная прокуратура взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины аварии.