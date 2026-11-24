Крупная авария с участием четырёх автомобилей произошла вечером 24 ноября на трассе М-8 «Холмогоры» в Ростовском районе Ярославской области. В результате столкновения погибли три человека, ещё трое получили травмы.



По предварительной информации Госавтоинспекции, ДТП произошло около 16:10 на 176-м километре трассы. 41-летний водитель автомобиля «Лада Веста» выехал на встречную полосу, где столкнулся с тремя автомобилями: Jetour, Mercedes и Kaiyi.



В результате аварии погибли три человека, находившиеся в автомобиле Kaiyi. Две пассажирки — женщины 61 и 72 лет — скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи. 63-летний водитель иномарки умер позднее в больнице от полученных травм.



Ещё троих участников ДТП госпитализировали. Среди них — водитель и 30-летняя пассажирка «Лады Весты», а также 58-летняя пассажирка автомобиля Kaiyi. Все они получили травмы различной степени тяжести.



На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа и экстренные службы. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.