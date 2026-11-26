В Ярославле стартовал проект «Народный стандарт транспорта». С помощью QR-кодов пассажиры могут менее чем за минуту оценить поездку по единой системе критериев, не вводя персональные данные. Результаты в режиме реального времени поступают в региональное министерство дорожного хозяйства и транспорта.



QR-код размещён на медиапанелях в общественном транспорте, в соцсетях министерства и ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области». Чтобы участвовать, нужно указать время поездки, вид транспорта, маршрут, место отправления, ответить на 21 короткий вопрос и оценить удовлетворённость поездкой от 1 до 10. Данные систематизируют с помощью искусственного интеллекта и на их основе формируют предложения для профильных ведомств.



Проект запустили 1 июля в Нижнем Новгороде, в дальнейшем его масштабируют на все регионы страны.