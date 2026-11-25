В Ростовском районе на трассе М‑8 днём 24 ноября произошло серьёзное ДТП — в аварии погибли три человека.

По данным полиции, водитель автомобиля «Лада Веста» (мужчина 1985 года рождения) выехал на встречную полосу и столкнулся с машинами «Джитур», «Мерседес» и «Кайи». Трое погибли: появились кадры смертельного ДТП на трассе под Ярославлем Подробнее На месте происшествия скончались две пассажирки автомобиля «Кайи» (женщины 1954 и 1964 годов рождения). Водитель этой машины (мужчина 1963 года рождения) умер позже в больнице. Ещё трое участников аварии госпитализированы.



Следственная часть УМВД России по Ярославской области возбудила уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлёкшем смерть двух и более лиц. Расследование продолжается.