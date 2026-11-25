В Заволжском районе Ярославля скончался один из двух подростков, пострадавших в аварии вечером 23 ноября на перекрёстке улиц Красноборской и Серго Орджоникидзе. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области. Получили травмы: в Ярославле в ДТП с мотоциклом пострадали двое подростков Подробнее По данным полиции, автомобиль Renault Logan под управлением 57-летней женщины при повороте не уступил дорогу питбайку Kugoo, на котором ехали двое несовершеннолетних. В результате столкновения оба подростка получили тяжёлые травмы и были госпитализированы.



Ночью 25 ноября пассажир питбайка скончался в больнице.



Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее в соцсетях появилось видео момента аварии, снятое из салона Renault.