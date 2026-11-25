Дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля произошло вечером 25 ноября в Ярославском муниципальном округе. По предварительным данным, в аварии есть погибшие и пострадавшие.

Столкновение случилось около 17:40 в районе села Еремеевское, на дороге Ярославль — Заячий Холм — Гаврилов-Ям.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, следовавшим по маршруту Ярославль — Гаврилов-Ям.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Прокуратура Ярославского района взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки.

Информация о количестве погибших и пострадавших уточняется.