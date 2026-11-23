С 23 ноября 2026 года в Ярославской области приостанавливается навигация для всех маломерных судов. Исключение сделано только для государственных органов — они по‑прежнему смогут использовать водный транспорт для контрольно‑надзорных и аварийно‑спасательных задач.



Такое решение закреплено постановлением регионального правительства. Его цель — снизить риски аварий и несчастных случаев на воде в осенне‑зимний период, когда обстановка на водоёмах становится особенно опасной.



Для контроля ситуации инспекторы ГИМС МЧС России усилят патрулирование водных объектов области. Это поможет своевременно выявлять нарушения и предотвращать возможные трагедии.