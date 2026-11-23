В центре Ярославля полицейские раскрыли хищение зелёных насаждений: с участка возле дома на улице Республиканской пропали два куста гортензии, три куста можжевельника и туя. Ущерб собственникам оценили более чем в 15 тысяч рублей.



Подозреваемой оказалась 62‑летняя ярославна - её личность установили в ходе оперативных мероприятий. Женщина призналась, что хотела пересадить украденные растения на своей даче. Сейчас в отношении неё возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»).