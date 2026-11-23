В Ярославле Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении несовершеннолетнего - за участие в деятельности террористической организации. По версии следствия, в мае 2026 года подросток нанёс на фасад дома название структуры, которую Верховный суд РФ признал террористической. Свои действия он совершил с целью пропаганды, а также рассказал о них другим людям.



Помимо этого, в отношении юноши расследуется ещё одно дело - организация экстремистского сообщества. Сейчас сотрудники ведомства выясняют все детали инцидента и формируют доказательную базу.