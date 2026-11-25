В Ростове Великом закончили капитальный ремонт канализационных сетей, расположенных рядом с озером Неро. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«В Ростове Великом проложили почти 12 километров новых сетей водоотведения в районе озера Неро, — отметил Михаил Евраев. — Последний раз капитально ремонтировали этот коллектор в 1985 году. Почти за 40 лет он пришел в аварийное состояние и создавал риски для экологии. Поэтому замена сетей — важная работа не только для надежного водоотведения, но и для защиты озера. Проект реализуем за счет казначейского инфраструктурного кредита. Общий объем финансирования — более 1,3 млрд рублей. Обновление инженерной инфраструктуры идет параллельно с благоустройством набережной озера Неро. Здесь появятся пешеходные маршруты и зоны отдыха, будет укреплена береговая линия. Важно, что развитие общественного пространства опирается на надежную коммунальную инфраструктуру».

При ремонте уложили полимерный трубопровод на глубине около двух метров. Поскольку работы проходили вблизи водоёма, особое внимание уделяли герметичности соединений и соблюдению требований безопасности.

В рамках проекта продолжается реконструкция трёх канализационных насосных станций. Готовность объектов составляет 25%, 40% и 80%.

«Было принято решение дополнительно капитально отремонтировать участок сетей водоотведения протяженностью более 600 метров, — пояснил заместитель председателя Правительства Ярославской области — министр строительства и ЖКХ Александр Баланцев. — На сегодня его готовность составляет 80%. Работы ведутся методом горизонтально направленного бурения, что позволяет обойтись без вскрытия грунта. Мероприятия в рамках двухлетнего контракта направлены на обеспечение экологической безопасности Ростова Великого».

Кроме того, в прошлом году в третьем микрорайоне Ростова Великого построили новую насосную станцию и подключили её к сетям. Также проложили канализационный коллектор от улицы Ленинградской до очистных сооружений. Работы выполнили по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий».