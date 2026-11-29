Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поздравил жителей региона в Днем матери. Праздник отмечают 29 ноября. Глава региона подчеркнул, что сейчас более 500 многодетных семей получают компенсацию – 50 процентов стоимости обучения всех детей в образовательных организациях региона.

Помимо этого, в этом году в Ярославской области ввели новые выплаты в размере 200 тысяч рублей при рождении женщиной первого ребенка до 25 лет, второго – до 27 лет, третьего и последующих – до 29 лет. Эту меру уже получили более 1300 человек.

Глава региона пожелал счастья, здоровья, благополучия и семейного тепла. Он поблагодарил матерей за любовь, заботу и неоценимый вклад в будущее региона и страны.