В ночь на 23 ноября в Ярославле произошло дерзкое ограбление ‐ злоумышленники вынесли из ломбарда в ТЦ «Альтаир» ювелирные изделия примерно на 14 миллионов рублей.



По данным СМИ, преступники действовали эффектно: они спустились с потолка по верёвке, вскрыли три сейфа и скрылись, не попавшись никому на глаза.



Правоохранители уже возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере. Как уточнили в пресс‑службе УМВД по Ярославской области, сейчас идут оперативно‑разыскные мероприятия. Если воров найдут, им может грозить до 10 лет лишения свободы.