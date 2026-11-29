Семья из Ярославля лишилась отдыха в Египте из-за ошибки в загранпаспорте несовершеннолетнего сына — в документе неверно указали пол ребёнка. По данным суда, путёвку на себя, жену и сына ярославец купил на период с 3 по 12 февраля. Однако при прохождении пограничного контроля паспорт мальчика признали недействительным из-за неверно указанного пола, документ изъяли. Семья приняла решение вернуться в Ярославль.



Турагент объяснил, что вернуть деньги за путёвку будет затруднительно, и предложил вариант — купить новые билеты на тех туристов, чей выезд не запрещён, и использовать оставшуюся часть тура. В итоге родители приобрели билеты на себя и всё же улетели в Египет, чтобы спасти хотя бы часть отдыха.



Позже отец обратился в суд с требованием к МВД России и УМВД по Ярославской области возместить убытки и компенсировать моральный вред. По его словам, сын тяжело пережил случившееся: он долго готовился к поездке, рассказывал о ней друзьям, покупал всё для купания, а после отказа в выезде расстроился, плакал и был подавлен. Одноклассники и знакомые обвинили мальчика в обмане, из-за чего родителям пришлось на время забрать его из школы.

Представитель полиции настаивал, что вины сотрудников органов внутренних дел нет: отец сам должен был проверить данные в паспорте сына, а замечаний от него не поступало.

Суд, однако, указал, что причиной срыва поездки стало оформление загранпаспорта с дефектами. В решении отмечено: невнимательность истца при получении документа и турагента при бронировании сами по себе не могли привести к отказу в выезде ребёнка, если бы паспорт был оформлен верно. Убытки из-за выдачи недействительного документа должна возместить Российская Федерация в лице МВД России за счёт казны.

В пользу семьи взыскано 76 тысяч рублей убытков и 20 тысяч рублей компенсации морального вреда мальчику.