В регионе продолжают обновлять лифтовое оборудование: за несколько лет в городах области установили свыше 600 новых подъёмников, из них более 100 — в 2026 году.



Большая часть работ в этом году выполнена за счёт регионального фонда содействия капремонту — так заменили свыше 70 лифтов. Отдельные объекты обновили с опережением графика: часть работ по программе 2027 года уже провели, а в саму программу планируют дополнительно включить около 30 подъёмников. На замену 152 лифтов в Ярославской области потратят 657 млн рублей Подробнее Опыт Ярославской области по замене лифтов положительно оценили в Совете Федерации. При этом власти напоминают: по техрегламенту Таможенного союза к 2030 году все лифты старше 25 лет должны быть выведены из эксплуатации. Чтобы избежать остановки подъёмников, собственникам жилья важно заранее принимать решения о накоплении средств и проведении работ на общих собраниях.



Наглядный пример — дом № 46 на проспекте Машиностроителей в Ярославле: там заменили сразу четыре лифта. Для этого собственники временно увеличили взнос на капремонт и заключили договор с рассрочкой на два года. Ещё один пример — девятиэтажный дом № 46 на проспекте Дзержинского: здесь заменили оба лифта, причём перевод средств на счёт регионального оператора позволил провести работы оперативно. Общая стоимость обновления в этом доме составила порядка 10 млн рублей.