В ОМВД России по Заволжскому городскому району обратилась жительница Ярославля 1982 года рождения с заявлением о хищении денежных средств обманным путем.

По данным следствия, находясь в деревне, женщина выгуливала щенков породы «джек-рассел-терьер». Во время прогулки один из щенков убежал. Через несколько часов после размещения объявления о пропаже в социальной сети женщине пришло сообщение от неизвестного аккаунта. Собеседница прислала ссылку на «продавца» похожего щенка.

В ходе переписки неизвестный предложил перевести денежные средства в сумме 24 тысяч рублей за возврат животного. Поверив в то, что щенок находится у него, женщина перечислила деньги. Однако до настоящего времени щенок ей так и не был передан, а «продавец» перестал выходить на связь.

Следственным отделом ОМВД России по Заволжскому городскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».