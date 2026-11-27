Депутаты муниципалитета Ярославля утвердили введение туристического налога — проект внесла мэрия города. Налог начнёт действовать с 1 января 2027 года.



Ставка будет расти поэтапно: 3 % от налоговой базы в 2027 году, 4 % — в 2028-м и 5 % — с 2029-го. Собранные средства останутся в городском бюджете.



Плательщиками станут гостиницы и другие объекты размещения, включённые в реестр, — всего в Ярославле их 79. По оценкам властей, за три года бюджет получит 243,4 миллиона рублей: 52,3 миллиона в первый год и около 106 миллионов — через два года.