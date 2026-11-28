Кировский районный суд Ярославля признал 26-летнего местного жителя виновным в даче заведомо ложных показаний в суде. Мужчине назначен штраф в 50 тысяч рублей.

Государственное обвинение по делу поддерживала прокуратура Кировского района. Установлено, что в феврале 2026 года обвиняемый выступал свидетелем при рассмотрении уголовного дела в отношении своего 26-летнего друга, обвиняемого по части 1 статьи 267.1 УК РФ («Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств»).

Будучи предупреждённым об ответственности за дачу ложных показаний, мужчина сообщил суду недостоверные сведения: он заявил, что за рулём автомобиля, двигавшегося с нарушением ПДД, находился не его друг-дрифтер, а другое лицо.

Эти сведения были опровергнуты показаниями свидетелей, в том числе сотрудников ГИБДД, а также записями с камер видеонаблюдения.

Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 307 УК РФ («Заведомо ложные показания свидетеля в суде либо в ходе досудебного производства») и назначил штраф в размере 50 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.