В Переславле-Залесском жители 11 аварийных домов наконец переехали в новые квартиры. Пятиэтажный дом на 49 квартир, стоимостью 167 миллионов рублей, должны были ввести ещё летом 2025 года, но из-за перепроектирования и финансовых проблем подрядчика срок сдачи неоднократно откладывался.



Чтобы ускорить процесс, переславцы обратились на прямую линию с президентом. Общественники Народного фронта выезжали на место вместе с заказчиком и подрядчиком и трижды просили областные власти усилить контроль и ускорить строительство. В итоге дом ввели в эксплуатацию.

Жители 11 аварийных домов в Переславле-Залесском получили новые квартиры. Фото: Народный фронт Ярославской области

Пока пятиэтажка строилась, люди жили в тяжёлых условиях. Например, Татьяна Кошкина с мужем пыталась наладить быт в бывшем общежитии на улице Свободы. Кухня и туалет были в таком состоянии, что супругам пришлось купить настольную плитку и поставить ведро прямо в комнате, а мыться они ходили к родственникам. Возвращаться в дом, где были сырость, плесень и крысы, не хотелось — расселения супруги ждали как чуда и дождались.



По словам ярославского отделения Народного фронта, квартиры получили жильцы 11 домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. В доме работает собственная газовая котельная, заасфальтированы проезды и тротуары, оборудована контейнерная площадка, есть детский городок для разных возрастов. Общественники также обратили внимание администрации на необходимость улучшить условия для инвалидов-колясочников и наладить уличное освещение.