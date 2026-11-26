В Ярославле усилили контроль за парковкой возле контейнерных площадок: за последнюю неделю административные штрафы получили свыше 20 автовладельцев. Их автомобили стояли рядом с местами сбора отходов и блокировали подъезд спецтехники - это нарушает правила благоустройства города.



Как пояснили в администрации Кировского и Ленинского районов, размер наказания зависит от статуса нарушителя: для обычных граждан штраф составляет 5 тысяч рублей, для юридических лиц - 150 тысяч.



Для выявления таких нарушений в городе используют комплекс автоматической фиксации «Дозор». Система на постоянной основе отслеживает транспорт, припаркованный в зоне разгрузки контейнерных площадок, и фиксирует факты помех вывозу мусора.