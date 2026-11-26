Ярославский областной суд отказал водителю в взыскании страхового возмещения: судебная коллегия признала его действия злоупотреблением правом.



Речь идёт о мужчине, который с 2020 по 2026 год стал участником более чем 130 аварий. За этот период он получил по ОСАГО свыше 10 миллионов рублей. При этом большинство ДТП происходили по схожему сценарию ‐ чаще всего на перекрёстках с круговым движением, а в отдельные дни мужчина попадал в аварии на разных машинах. Кроме того, на него было зарегистрировано более 15 автомобилей, каждый из которых на момент регистрации был старше 20 лет.



Поводом для последнего спора стало ДТП в Рязани: автомобиль водителя получил повреждения, и он потребовал от страховой компании «ВСК» 260 800 рублей ущерба, неустойку, штраф и компенсацию морального вреда. Страховщик дважды приглашал мужчину на осмотр машины, но тот не предоставил авто, после чего получил отказ в выплате.



Суд первой инстанции частично удовлетворил иск, но апелляционная инстанция отменила это решение. Судьи пришли к выводу, что водитель намеренно создавал аварийные ситуации, чтобы получать страховые выплаты и взыскивать ущерб с других участников ДТП.



Водитель попытался обжаловать вердикт в кассационном суде, но и там ему отказали.