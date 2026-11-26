Мэр Алексей Михайлов провёл выездное совещание на площадке школы № 9 в Ярославле. Вместе с представителями департамента образования и подрядной организации он осмотрел объект и обсудил текущие задачи.



На данный момент капитальный ремонт выполнен на 85 %, однако подрядчик отстаёт от утверждённого графика.



Уже завершены ключевые этапы — отремонтированы кровля и система отопления. Сейчас специалисты дорабатывают ряд важных направлений: приводят в порядок перекрытия, выполняют электромонтажные работы, обновляют пищеблок и актовый зал. Параллельно ведётся благоустройство прилегающей территории, а по всему периметру учебного заведения установлено новое ограждение.



Капремонт школы проходит в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».