В посёлке Поречье‑Рыбное Ростовского округа приступили к восстановлению колокольни церкви Никиты Мученика — уникального памятника федерального значения, построенного в 1799 году. Высота сооружения достигает 82 метров: это самая высокая сельская колокольня в стране.



В рамках работ планируют привести в порядок фасады, восстановить настенную живопись и лестницу, а также установить часы. Разрешение на реставрацию выдала региональная служба охраны объектов культурного наследия, а проектную документацию подготовил местный Проектный институт — с обязательным сохранением исторического облика памятника.