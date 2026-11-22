Регистрация на отдельные дистанции юбилейного «Ростех Деминского лыжного марафона» откроется в первый день зимы. Бесплатно записаться можно на маршруты длиной 1, 2 и 5 километров.

Соревнования пройдут с 5 по 7 марта 2027 года. Это будет двадцатый по счёту марафон: юбилейная дата придётся на следующий год. За два десятилетия трассы комплекса «Демино» посетили десятки тысяч человек — от начинающих любителей до опытных спортсменов. Среди тех, кто приезжал на мероприятие, были известные лыжники — олимпийские чемпионы и призёры: Никита Крюков, Денис Спицов, Александр Большунов, Николай Морилов, Анна Богалий, Наталья Коростелева и другие легенды лыжного спорта.

Программа включает маршруты разной протяжённости. Помимо классических «золотых» 50 км и «серебряных» 30 км, в расписании есть дистанция 10 км (с возрастным ограничением — от 18 лет), а также маршруты на 5 и 2 км.

Для самых маленьких предусмотрена дистанция 1 км с разделением на три возрастные категории: 4–8, 9–11 и 12–17 лет. Отдельно запланирована «ретро-гонка» на 2 км для детей старше 9 лет: её особенность — обязательное использование винтажной экипировки, выпущенной до 1990 года. Участие для детей бесплатное.