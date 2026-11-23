Спортсмены Ярославской области успешно выступили на межрегиональных соревнованиях по кудо «Grizzly Open Cup XI». Наша сборная завоевала 11 золотых, 10 серебряных и 7 бронзовых медалей, а по итогам турнира заняла первое общекомандное место.



Турнир прошёл при поддержке Российского спортивного фонда и собрал более 460 участников из Приморского края, Челябинской, Владимирской, Вологодской, Ивановской, Калужской, Костромской, Ульяновской и других областей. Ярославскую область представляли команды из Ярославля, Рыбинска, Переславля-Залесского и Большого Села.



Результаты кудоистов подтверждают высокий уровень развития единоборств в регионе. Ярославские спортсмены традиционно входят в число сильнейших на международных турнирах. Кудо в области занимаются 3500 человек. Спортсменов и тренеров поздравили с отличным результатом и пожелали новых побед.