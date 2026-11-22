Рыбинск вошёл в лонг-лист Российской национальной премии в сфере креативных индустрий. Город претендует на звание «Креативный муниципалитет», сообщили в областном Министерстве культуры и туризма.

На конкурс поступило 2197 заявок. Эксперты отобрали 141 проект, компанию и территорию. Эта номинация предназначена для городов и районов, где умеют зарабатывать на местной идентичности, поддерживать нестандартный бизнес и вовлекать жителей в городские преобразования.

Это не первый случай: архитектурная подсветка Волжского моста в Рыбинске вышла в финал сразу двух дизайнерских премий, а рыбинский ресторан победил на всероссийском конкурсе Минпромторга.

Следующий этап — отбор финалистов. Жюри из 47 экспертов сформирует тройки в каждой категории. Имена победителей объявят на церемонии 1 декабря в Москве.