Преподаватели ярославских вузов вошли в число лауреатов общенациональных премий Российского профессорского собрания. Наград удостоены четверо учёных из ЯрГУ имени П.Г. Демидова и ЯГМУ.



Заведующий кафедрой отечественной средневековой и новой истории ЯрГУ Юрий Иерусалимский признан победителем премии «Профессор года» по направлению «Исторические науки» в ЦФО. Профессор ЯрГУ Владимир Хрящев стал победителем в номинации «Инженер-исследователь года» по техническим наукам. В медицинском направлении премию «Профессор года» получил Юрий Александров из ЯГМУ. Педагог из Ярославля вошла в число лучших преподавателей ДШИ страны Подробнее Также лауреатом премии «Руководитель студенческого технологического проекта» в области компьютерных наук стал Сергей Куликов. Под его руководством разрабатывается нейросеть для диагностики и обучения врачей.



Учёных поздравили с заслуженным признанием и отметили, что такие результаты - следствие системной поддержки высшей школы в регионе.